Этот уникальный объект появился в штате Юта. Металлический навесной мост соединил две скалы над безжизненной пустыней. Его длина чуть более шестидесяти метров, но пройти по мосту не так уж просто: его полотно поднимается вверх вертикально. Чем дальше идет турист, тем ближе он к облакам и дальше от земли. Высшая точка вознесена на сто двадцать два метра.

Прогулка по такому мосту – занятие не для слабонервных. Да и попасть на него можно, только преодолев весьма крутую альпинистскую тропу по скале. Впрочем, владельцы объекта утверждают, что все трудности и страхи с лихвой окупятся неописуемой красоты пейзажем окрестностей, который открывается с высоты.

В процессе строительства моста все детали для него доставляли с помощью вертолета, других вариантов не было, сообщает vokrugsveta.ua.