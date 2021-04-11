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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Свекольный сок – друг сердца и мозга

Свекольный сок – друг сердца и мозга
11 апреля
13:17 2021
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Специалисты британских и норвежских университетов в ходе совместного исследования выяснили положительное влияние свекольного сока на функционирование мозга и середчно-сосудистой системы. Свекла – овощ, богатый полезными неорганическими нитратами. Попадая в организм, они превращаются в окись азота, обладающую свойствами нормализовать артериальное давление за счет расширения сосудов и улучшения микроциркуляции крови.

В рамках эксперимента три десятка человек в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет в течение десяти дней пили свекольный сок. Этого небольшого срока оказалось достаточно, чтобы сердечная и мыслительная деятельность испытуемых существенно улучшилась, что было подтверждено результатами обследования. При этом ученые уточняют, что речь идет о сырой свекле, не подвергавшейся термической обработке. Поэтому, например, борщ или винегрет в данном случае не могут быть полезны.

Теперь исследователи собираются повторить опыт с людьми других возрастных групп, сообщает Sci News.

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