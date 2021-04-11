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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коронавирус бьет по мозгу и психике

11 апреля
13:17 2021
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Исследователи Оксфордского университета из Великобритании проанализировали электронные медицинские карты более полумиллиона американских пациентов и выяснили, что те, кто перенес коронавирус, значительно чаще сталкивались с мозговыми патологиями. Риск того, что у них возникнет неврологическое или психологическое расстройство, был на шестнадцать процентов выше, чем у людей, болевших другими респираторными инфекциями, а в сравнении с пациентами, вылечившимися от гриппа, риск возрастал уже на сорок четыре процента.

Играла роль и тяжесть течения болезни. Тревога и нестабильное настроение отмечались у четверти заболевших, но у госпитализированных пациентов, а тем более попавших в реанимацию, процент этот существенно увеличивался, как и число случаев инсульта.

В целом же психологические или неврологические проблемы впервые выявляются или значительно обостряются у трети перенесших коронавирусную инфекцию. По мнению ученых, коронавирус вызывает в организме сильную воспалительную реакцию, что влияет на свертываемость крови и ухудшает кровоснабжение всех органов, включая мозг, сообщает BBC.  

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