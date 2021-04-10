После создания парламентом следственной комиссии по делу о похищении в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса начнется потрошение «грязного белья» всех участников неприглядной истории, случившейся в Молдове.

Накануне два политика, давно враждующих, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и председатель ПСРМ Игорь Додон высказались в унисон и весьма критически по отношению к главе государства.

Ренато Усатый обратил внимание на бездействие президента Молдовы в вопросе похищения Чауса.

«В истории с похищением Николая Чауса Майя Санду обязана была отозвать посла Молдовы в Киеве и вручить украинскому послу в Кишиневе ноту протеста. Покрывая руководство Украины, Санду становится соучастником похищения», — заявил лидер «Нашей партии». Он высказался весьма резко в адрес политика, которого поддержал на президентских выборах: «Я не хочу такого президента, как Майя Санду, если она делает всех нас баранами в истории с похищением Чауса».

Недоумевает по поводу бездействия главы государства и Игорь Додон: «Почему она не пригласила посла Украины? Если бы я был президентом, я бы пригласил посла в тот же день, и спросил бы, почему в этом деле были замешаны сотрудники и машины посольства, почему не предпринимаются меры. Есть очень много вопросов…»

По мнению лидера ПСРМ, возможен запуск «процедуры привлечения к уголовной ответственности всех, кто участвовал в этом беззаконии. Может ли это коснуться президента? Конечно, это такой же гражданин, как и все. Парламентская комиссия должна разобраться и выступить с соответствующими инициативами».

Тем временем в СМИ поступает все больше подробностей о похищении украинского судьи. Расследование неправительственной организации rise.md подтвердило ранее поступившую информацию от телеграмм-каналов об участии в операции захвата Николая Чауса спецслуб Украины. Ссылаясь на свои источники, эту версию поддержал и Ренато Усатый.

Теперь появились новые подробности, свидетельствующие, что президент Молдовы интересовалась судьбой украинского судьи. Телеграмм-канал INDEX сообщил, что месяц назад из президентуры в СИБ поступил письменный запрос о подробном досье по делу Николая Чауса. В настоящий момент администрация президента Санду не опровергла данной информации.

Со ссылкой на источники, близкие следствию, телеграмм-канал сообщает, что Служба безопасности пытается уничтожить улики, имеющие отношения к делу о похищении Чауса. А издание telegraph.md обращает внимание на то, что два дня подряд посол США Дерек Хоган «навещает» генпрокуратуру. Выдвигается предположение, что американский дипломат «делает все возможное, чтобы спасти Есауленко и Санду» от разоблачений.

После того, как обществу стало известно о похищении вооруженными лицами Николая Чауса, президент Молдовы выступила с заявлением. Санду подчеркнула, что недопустимо, «когда в Молдове пропадают люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики». Президент потребовала от руководства Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности «незамедлительных действий» по уточнению подробностей исчезновения бывшего судьи в стране.

Вместе с тем, очевидно, что Майя Санду оказалась в очень сложной ситуации, способной нанести непоправимый урон ее репутации демократического политика.

Если Санду не знала о том, что зарубежные спецслужбы проводят грязную операцию на территории Молдовы, она обязана отправить в отставку директора СИБ, который должен был информировать главу страны о подготовке подобно мероприятия и не допустить реализации плана похищения. На заседании парламента это требование уже озвучили депутаты. В частности, предложил уволить руководителя Службы информации и безопасности лидер Pro Moldova Андриан Канду.

Если парламентская комиссия получит неопровержимые свидетельства, что президент страны обсуждала с украинским коллегой вопрос о судье Николае Чаусе, либо давала отмашку спецслужбам не препятствовать задержанию гражданина Украины, то Санду может стать фигурантом уголовного дела, открытого в связи с инцидентом в Кишиневе.

Однако очень маловероятно, что депутатской комиссии удастся заполучить какие-то документальные свидетельства, указывающие на вовлеченность президента. Возможно, улики, если они были, давно уничтожены.

Тем не менее, следует ожидать, что парламентская комиссия, которую возглавил депутат ППДП Василий Нэстасе (в последнее время высказывавшийся крайне резко в адрес президента Санду) сделает все возможное, чтобы нанести репутации главы государства максимальный урон. В лучшем случае Майя Санду предстанет в образе некомпетентного руководителя, человека не способного исполнять обязанности высшего должного лица государства.

А эти имиджевые потери могут поставить крест на планах Санду и ПДС получить большинство после внеочередных выборов в парламент, к которым президент и ее партия так стремятся. Кроме того, возрастающая напряженность вокруг Донбасса и возможность вооруженного конфликта, в который будут вовлечены НАТО и Россия, также оттолкнут от Майи Санду и ее сторонников большую часть молдавских граждан, так как всем будет вспоминаться ее поездка в Киев и выкрикивание неоднозначных приветствий военным этой страны, не предусмотренные протоколом. Связи с Украиной становятся очень токсичными и даже опасными для молдавского президента. Что она поддерживает: убийство пятилетнего ребенка в Донбассе с помощью дрона и взрывчатки ВСУ?

Так громкий скандал вокруг похищения украинского судьи Николая Чауса может уничтожить репутацию «президента-ангела» Майи Санду.