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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 апреля 221968 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 апреля 221968 излечившихся
10 апреля
21:27 2021
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На сегодняшний день в стране 221968 человек прошли лечение и 5369 умерли от инфекции COVID-19.  

На 10 апреля в Молдове подтверждены 240886 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 8037 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18749 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3547 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 312 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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