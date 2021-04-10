На сегодняшний день в стране 221968 человек прошли лечение и 5369 умерли от инфекции COVID-19.

На 10 апреля в Молдове подтверждены 240886 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8037 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18749 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3547 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 312 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).