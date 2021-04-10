Возможности въезда на территорию Приднестровья ограничены Оперативным штабом по недопущению и профилактике распространения коронавируса.

Перед тем как пересечь границу, не менее чем за сутки необходимо направить заявку в кризисный центр города, в котором есть намерение остановиться, телефоны можно найти на официальном сайте МВД ПМР. В документе указывается срок визита, цель, документ, удостоверяющий личность. Получив ответ, можно ехать. Тем, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, не обязательно двухнедельное пребывание на карантине. Но все вышеперечисленные формальности можно не соблюдать, если путешествующий прошел полный курс вакцинации. Достаточно предъявить паспорт о получении прививки. Также по согласованию с Оперативным штабом (электронная почта 80022800@mvdpmr.org) можно въехать на территорию Приднестровья на 12 часов без того, чтобы быть отправленным на карантин.