Суббота, 10 апреля 2021, 22:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как жителям Молдовы попасть в Приднестровье

Как жителям Молдовы попасть в Приднестровье
10 апреля
21:27 2021
Версия для печати

Возможности въезда на территорию Приднестровья ограничены Оперативным штабом по недопущению и профилактике распространения коронавируса.

Перед тем как пересечь границу, не менее чем за сутки необходимо направить заявку в кризисный центр города, в котором есть намерение остановиться, телефоны можно найти на официальном сайте МВД ПМР. В документе указывается срок визита, цель, документ, удостоверяющий личность. Получив ответ, можно ехать. Тем, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, не обязательно двухнедельное пребывание на карантине. Но все вышеперечисленные формальности можно не соблюдать, если путешествующий прошел полный курс вакцинации. Достаточно предъявить паспорт о получении прививки. Также по согласованию с Оперативным штабом (электронная почта 80022800@mvdpmr.org) можно въехать на территорию Приднестровья на 12 часов без того, чтобы быть отправленным на карантин.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,87+0,05%
EUR21,27+0,05%
GBP24,50+0,04%
UAH0,64+0,13%
RON4,32+0,05%
RUB0,23+0,07%

Курсы валют в MDL на 10.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд