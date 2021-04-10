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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Искусственная кожа заменит бинты для перевязок

Искусственная кожа заменит бинты для перевязок
10 апреля
21:17 2021
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В Институте теоретической и экспериментальной биофизики Российсской Академии наук создали искусственную кожу, которая позволит отказаться от бинтов при перевязках ран. Новый материал воздухо- и водопроницаем, следовательно, раневая поверхность не будет ни мокнуть, ни сохнуть.

Искусственная кожа накладывается на больное место и начинает взаимодействовать с клетками кожи. Благодаря этому активизируется выработка коллагена – белка, способствующего заживлению раны. Плотное прилегание ткани к раневой поверхности обеспечивает ее надежную защиту от возможных внешних повреждений и инфекций. Исчезает необходимость в неоднократных перевязках. Более того, при необходимости продолжать лечение в домашних условиях пациент сможет легко нанести мазь на латексную пленку, снабженную микропорами, подобно натуральной коже человека, сообщает канал 360.   

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