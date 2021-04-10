Исследователи Университета Северной Каролины в США решили проследить взаимосвязь между работоспособностью человека и его пищевыми привычками. В первую очередь отслеживался прием пищи непосредственно перед сном или даже ночью.

В течение четырнадцати дней около ста работающих жителей США они фиксировали свое физическое и эмоциональное состояние по утрам, объем выполненной работы в течение дня и последнем приеме пищи перед сном. Проанализировав эти наблюдения испытуемых, ученые обратили внимание, что те люди, которые ели поздно вечером, наутро чаще отмечали у себя физические недомогания и эмоциональное напряжение. В результате работоспособность снижалась.

Ученые намерены продолжить исследование, чтобы определить воздействие на производительность труда употребления алкоголя, кофеина и сахара, а также дневных приемов пищи, сообщает «National Geographic».