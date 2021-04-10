Известно, что иммунные системы разных людей неодинаково реагируют на введение вакцины. По мнению специалистов из американского города Балтимора, самых серьезных побочных эффектов следует опасаться молодым женщинам. Объяснение оказалось неожиданным.

Чем старше человек, тем меньше сил остается у его иммунной системы. Побочные эффекты и демонстрируют ее состояние. Именно поэтому у людей, перешагнувших шестидесятипятилетний порог, организм не столь активно реагирует на чужеродные белки, в том числе в составе вакцины. Как итог, побочных эффектов у пожилых пациентов отмечается меньше, чем у молодых.

Наблюдения показали, что после введения первой дозы вакцины Moderna, побочные эффекты были выявлены почти у двух третей привитых моложе шестидесяти пяти. А у тех, кто был старше, побочные эффекты проявились менее, чем у половины вакцинированных. Когда люди получили вторую дозу, число побочных эффектов у пожилых вакцинированных выросло до семидесяти двух процентов случаев, но у молодых рост оказался куда более значительным – до восьмидесяти двух процентов.

Впрочем, ученые не считают этот результат негативным. Они считают такое увеличение свидетельством того, что организм уже умеет быстро опознавать вирус и мобилизоваться на борьбу с ним. А более острую реакцию на прививку (и не только от коронавируса) женщин объясняют тем, что у них выше, чем у мужчин, уровень гормона эстрогена, обладающего свойствами иммуностимуляции, сообщает телеканал «Доктор».