В Калифорнийском университете США создали робопса специально для того, чтобы помогать передвигаться незрячим людям. Робот ходит на поводке, умеет огибать препятствия и проводить «хозяина» через узкие проходы.

Механический поводырь оснащен специальной лазерной системой для ориентации на местности и камерой, чтобы наблюдать за тем, кто держит его на поводке. Роботу задается пункт, в который нужно попасть, и он сам прокладывает оптимальный маршрут, учитывая все возможные препятствия.

Робопса испытали, заставив его провести троих человек, которым завязали глаза, через полосу препятствий и проход шириной меньше метра. Механическая собака справилась отлично. Если ежедневную программу необходимых посещений синхронизировать с робопсом, он, при помощи системы GPS приведет своего владельца в нужный день в нужное место.

Таким образом, робопес может выполнять все функции живой собаки, кроме одной: живого общения с человеком, а это играет огромную позитивную роль, сообщает телеканал «Наука».