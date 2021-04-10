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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Незрячим предложили роботов в поводыри

Незрячим предложили роботов в поводыри
10 апреля
21:07 2021
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В Калифорнийском университете США создали робопса специально для того, чтобы помогать передвигаться незрячим людям. Робот ходит на поводке, умеет огибать препятствия и проводить «хозяина» через узкие проходы.

Механический поводырь оснащен специальной лазерной системой для ориентации на местности и камерой, чтобы наблюдать за тем, кто держит его на поводке. Роботу задается пункт, в который нужно попасть, и он сам прокладывает оптимальный маршрут, учитывая все возможные препятствия.

Робопса испытали, заставив его провести троих человек, которым завязали глаза, через полосу препятствий и проход шириной меньше метра. Механическая собака справилась отлично. Если ежедневную программу необходимых посещений синхронизировать с робопсом, он, при помощи системы GPS приведет своего владельца в нужный день в нужное место.  

Таким образом, робопес может выполнять все функции живой собаки, кроме одной: живого общения с человеком, а это играет огромную позитивную роль, сообщает телеканал «Наука».  

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