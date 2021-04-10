Ученые из Майнцского университета в Германии разработали датчик, состоящий из наночастиц золота, с помощью которого пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вести постоянный мониторинг состояния своего здоровья.

Датчик – это невидимая татуировка, способная контролировать уровень определенных веществ в крови. В принципе, подобный имплант не такая уж новинка, аналоги существуют. Но все они служили недолго: если наклеивались на кожу или представляли собой татуировку, быстро смывались, а если вводились под кожу, то не приживались в организме. А вот разработка немецких исследователей этих недостатков лишена. Наночастицы золота в ней погружены в особый пористый гидрогель, который быстро пронизывается новыми кровеносными сосудами. Благодаря этому отторжения не происходит и имплант под кожей не смещается. Датчик способен функционировать несколько месяцев, толщина его не превышает миллиметра, а размер – не больше монетки.

Сенсор сигнализирует об изменении состава крови изменением собственного цвета. Но, чтобы увидеть это, потребуется дополнительный гаджет, улавливающий инфракрасное излучение. Так что ученым еще есть над чем поработать, передает «МИР 24».