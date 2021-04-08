Временный председатель Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу считает, что досрочные парламентские выборы лучше всего провести в июле-августе, об этом он заявил в ходе передачи на канале TVR Moldova.

В государственном бюджете на 2021 год расходы на избирательную кампанию не предусмотрены, на это должно быть не менее 120 миллионов леев. Данный факт не смущает Гросу. «Мы обойдемся, например, без ремонтных работ на 50 миллионов в Государственной налоговой службе. Продержится это учреждение еще год без ремонта. Не будем покупать 15 единиц техники для МВД, автомобили для райсоветов. Деньги изыщем, оптимизируя расходы», – уверен Гросу. По его словам, «Действие и солидарность» не будет создавать избирательных блоков и на выборы пойдет самостоятельно. Также Гросу рекомендовал партиям, выступающим за вхождение Молдовы в состав Румынии, объединить силы, только в этом случае они смогут попасть в парламент, считает политик. Пандемия избирательной кампании не помеха, считает Гросу, это продемонстрировала Болгария, где недавно прошли парламентские выборы.