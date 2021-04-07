Если пандемия позволит, в Молдове будут проведены массовые мероприятия по случаю 9 мая, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, принимая участие в передаче на телеканале «Primul în Moldova».

«9 мая был, есть и будет, и никто его не отменит. Если пандемия позволит, проведем массовые мероприятия. Мы уже в рамках Координационного совета «Победа» ведем ремонт памятников. В этом году есть еще одна значимая дата – 80 лет со дня начала Великой отечественной войны, в которой Молдова была на передовой линии. Я обязательно буду принимать участие в этих мероприятиях», – заявил Игорь Додон.