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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: В Молдове 9 мая никто не отменит

Игорь Додон: В Молдове 9 мая никто не отменит
07 апреля
20:26 2021
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Если пандемия позволит, в Молдове будут проведены массовые мероприятия по случаю 9 мая, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, принимая участие в передаче на телеканале «Primul în Moldova».

«9 мая был, есть и будет, и никто его не отменит. Если пандемия позволит, проведем массовые мероприятия. Мы уже в рамках Координационного совета «Победа» ведем ремонт памятников. В этом году есть еще одна значимая дата – 80 лет со дня начала Великой отечественной войны, в которой Молдова была на передовой линии. Я обязательно буду принимать участие в этих мероприятиях», – заявил Игорь Додон.

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