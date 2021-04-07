Известный киевский политолог и блогер Тарас Березовец заявил, что операция задумывалась прямо в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.

«Накануне похищения Чауса в кабинете президента Зеленского собрались три важных лица: глава президентской администрации Андрей Ермак, его заместитель Андрей Смирнов и Валерий Кондратюк – глава службы внешней разведки Украины. На этом совещании было принято решение о том, что украинские спецслужбы организуют похищение Чауса из Молдовы и привезут его домой», – сказал Березовец.

Политолог объяснил и причины этого преступления. Андрей Смирнов, который занимает пост зам. главы президентской администрации, был адвокатом Чауса, и по словам Березовца, помог судье сбежать в Молдову. Именно поэтому теперь он пытается стереть все следы.

«Сначала Смирнов поселил Чауса в роскошном доме, затем, в отеле в центре Киева и позже, уже нелегально, помог сбежать в Молдову по поддельным документам», – заявил блогер.

Березовец напомнил, что в 2019 году журналисты опубликовали аудиозапись, на которой Смирнов требует у главы украинского бюро расследований надавить на Николая Чауса и его семью.