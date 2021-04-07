Среда, 7 апреля 2021, 00:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Перед похищением Чауса в кабинете Зеленского прошло важное совещание

Перед похищением Чауса в кабинете Зеленского прошло важное совещание
07 апреля
19:56 2021
Версия для печати

Известный киевский политолог и блогер Тарас Березовец заявил, что операция задумывалась прямо в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.

«Накануне похищения Чауса в кабинете президента Зеленского собрались три важных лица: глава президентской администрации Андрей Ермак, его заместитель Андрей Смирнов и Валерий Кондратюк – глава службы внешней разведки Украины. На этом совещании было принято решение о том, что украинские спецслужбы организуют похищение Чауса из Молдовы и привезут его домой», – сказал Березовец.

Политолог объяснил и причины этого преступления. Андрей Смирнов, который занимает пост зам. главы президентской администрации, был адвокатом Чауса, и по словам Березовца, помог судье сбежать в Молдову. Именно поэтому теперь он пытается стереть все следы.

«Сначала Смирнов поселил Чауса в роскошном доме, затем, в отеле в центре Киева и позже, уже нелегально, помог сбежать в Молдову по поддельным документам», – заявил блогер.

Березовец напомнил, что в 2019 году журналисты опубликовали аудиозапись, на которой Смирнов требует у главы украинского бюро расследований надавить на Николая Чауса и его семью.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96–0,13%
EUR21,32–0,15%
GBP24,67–0,80%
UAH0,64–0,67%
RON4,34–0,22%
RUB0,23+0,05%

Курсы валют в MDL на 07.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд