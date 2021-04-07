Правильное ношение масок и соблюдение социальной дистанции может спасти десятки человеческих жизней. Об этом заявил действующий министр внутренних дел Павел Войку, который призвал граждан активно участвовать в мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Он отметил, что только совместными усилиями можно добиться результатов в борьбе с Covid-19, а соблюдение правил может сохранить тысячи жизней.

«Цель сотрудников МВД не штрафовать граждан, а объяснять людям, что только общей мобилизацией мы можем победить эту эпидемию. Те же, кто намеренно избегают ношения защитной маски и соблюдения социальной дистанции, подвергая опасности жизнь окружающих, будут наказаны согласно законодательству», – заявил министр.

Отметим, что в период пандемии тысячи полицейских, карабинеров и спасателей задействованы в борьбе с распространением вируса.