Представители инициативной группы по регистрации молдавской политической партии НАШИ провели публичную пресс-конференцию, в ходе которой ее лидер Михаил Ахремцев потребовал вынесения импичмента президенту Молдовы Майе Санду из-за неспособности обеспечить безопасность граждан от иностранного вмешательства. Участники акции констатировали отсутствие достойной реакции со стороны президентуры и Службы Информации и Безопасности на похищение иностранного гражданина Николая Чауса и беспрепятственного вывоза его в другую страну через контролируемые Молдовой пограничные пункты пропуска. Представитель партии Вадим Баринов подчеркнул, что Николай Чаус запросил в Молдове политическое убежище, а судебные инстанции не приняли еще окончательного решения по данному вопросу. По словам Баринова, пока инстанция рассматривает апелляцию Николая Чауса, органы правопорядка должны были обеспечить его безопасность от преследования иностранного государства. Открытая пресс-конференция прошла на территории резиденции президента Республики Молдова.