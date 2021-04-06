Председатель ПСРМ прокомментировал в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” скандал с похищением в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса.

«Очень запутанная история. Вдруг оказалось, что наш президент – ну, не наш, не мой точно – Майя Санду обещала Владимиру Зеленскому выдать этого судью. Что, не получилось законно, решили в багажнике? С этим нужно разбираться. Наши коллеги предложили создать парламентскую комиссию, вызвать и заслушать всех», – сказал председатель ПСРМ.