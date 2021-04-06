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Газета "Кишиневские новости"

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Додон о похищении Чауса: Выдать его Зеленскому обещала Санду

Додон о похищении Чауса: Выдать его Зеленскому обещала Санду
06 апреля
20:36 2021
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Председатель ПСРМ прокомментировал в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” скандал с похищением в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса.  

«Очень запутанная история. Вдруг оказалось, что наш президент – ну, не наш, не мой точно – Майя Санду обещала Владимиру Зеленскому выдать этого судью. Что, не получилось законно, решили в багажнике? С этим нужно разбираться. Наши коллеги предложили создать парламентскую комиссию, вызвать и заслушать всех», – сказал председатель ПСРМ.

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