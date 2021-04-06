Две парламентские фракции требуют создания следственной комиссии по делу о похищении украинского гражданина.

Платформа DА и ПСРМ требуют сформировать парламентскую комиссию по делу о похищении украинского гражданина.

Депутаты Платформы DА настаивают на создании парламентской следственной комиссии, чтобы выяснить: кто был замешан в похищении украинского судьи Николая Чауса. За день до этого с таким же предложением выступили социалисты.

Депутат Платформы DА Василе Нэстасе заявил для портала «Sinteza.ORG» о том, что похищение украинского гражданина – неважно преступник он или нет – является пощечиной всей системе безопасности Молдовы. По его мнению, совершенная спецоперация была очень опасной, так как это означает, что любой человек в любой момент может быть похищен и вывезен из страны, как это происходило в 90-е годы.

Василе Нэстасе заявил, что существует вероятность того, что в похищении косвенно замешаны президент Майя Санду и СИБ. В то же время депутат отметил, что сложно ответить на вопрос о причастности Киева к похищению Чауса.

Парламентарий сказал, что похищение турецких учителей было схожей операцией, но с участием госведомств.

Напомним, что депутаты ПСРМ обвинили СИБ и Майю Санду в том, что им было известно о похищении Николая Чауса.

3 апреля в центре Кишинева был похищен украинский судья Николай Чаус. Он находился в нашей стране с 2016 года и просил предоставить ему политическое убежище.

Глава МВД Павел Войку ранее заявил, что по данному делу уже задержан один человек. Он также отметил, что собрано достаточно улик, позволяющих утверждать, что преступление совершили иностранные граждане, которые пересекли границу с Украиной.