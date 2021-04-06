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Газета "Кишиневские новости"

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В Нидерландах речной шлюз оборудовали «дверным звонком» для рыб

В Нидерландах речной шлюз оборудовали «дверным звонком» для рыб
06 апреля
13:36 2021
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В голландском городе Утрехте на реке Вехт имеется судоходный шлюз. Но он находится как раз на пути весенней миграции рыб. Они не могут преодолеть закрытые ворота шлюза.

Поэтому здесь решили провести эксперимент, направленный на устранения препятствия для движения рыб. На дно реки опустили веб-камеру, которая непрерывно передает изображение в интернет. И любой человек увидевший в сети своеобразную «пробку» из рыб, образовавшуюся у шлюза, может помочь им. Достаточно нажать имеющуюся на сайте кнопку – своего рода онлайн-звонок. Сигнал поступит дежурному сотруднику, и, если звонок – не чья-то шутка, ворота шлюза будут подняты и путь открыт. Подобное устройство применено впервые в мире, сообщает Knife.media.      

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