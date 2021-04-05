Пока президент Молдовы Майя Санду обращается к России с просьбой предоставить своей стране вакцину от COVID-19, члены её команды продолжают отравлять молдавско-российские отношения и рушить всё то, что было наработано в сферах взаимного сотрудничества за предыдущие годы, пишет politnavigator.net.

Депутат парламента от пропрезидентской партии PAS Оазу Нантой, являющийся одним из наиболее агрессивных антироссийских ястребов молдавского политикума, разразился очередной порцией скандальных заявлений в адрес экс-президента Игоря Додона и возглавляемой им Партии социалистов. Он обвинил ПСРМ – ни много ни мало – в атаке на суверенитет Республики Молдова.

Поводом для такого заявления стала новая программа Партии социалистов, принятая съездом партии 30 января этого года. Среди пунктов этой программы в разделе, посвящённом приднестровскому урегулированию, значится возвращение к реализации «Меморандума Примакова» от 1997 года.

Московский Меморандум 1997 года рассматривался как прорыв в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Он предусматривал построение общего государства в границах бывшей Молдавской ССР по состоянию на 1990 год, при этом Приднестровье впервые получало признанный статус юридического лица и право на свободную внешнеэкономическую деятельность. Впоследствии действие Меморандума Примакова было свёрнуто Молдовой при президенте-коммунисте Владимире Воронине.

Что же Оазу Нантою не нравится в этом документе? По его мнению, нормализация отношений между Молдовой и Приднестровьем «не имеет ничего общего с объединением страны». В частности, Нантой обращает внимание, что в пункте 2 этого Меморандума говорится о «государственно-правовых отношениях» между сторонами, а в пункте 5 – о том, что Молдова и Приднестровье становятся взаимными гарантами реализации договорённостей между ними.

Как и подобает мелкому русофобу, Нантой возмущён тем, что в тексте признаётся статус Российской Федерации как страны-гаранта реализации положений Меморандума. Тот факт, что наряду с Россией в качестве страны-гаранта фигурирует Украина, депутата-пропагандиста ничуть не смущает. И наконец, главный криминал, с точки зрения Нантоя в тексте Меморандума – это положение о том, что «стороны строят свои отношения в рамках общего государства».

Таким образом, делает вывод Оазу Нантой, обязательство ПСРМ в реализации «Меморандума Примакова» означает «ликвидацию Республики Молдова как суверенного государства и создание в её нынешних границах «договорной конфедерации».

Итак, один из главных идеологов Майи Санду и её курса выступает категорически против нормализации отношений между Кишинёва и Тирасполя путём взаимного договора. Что же предлагается взамен? Обратимся к статье другого пропагандиста Майи Санду, Виталия Андриевского (совсем недавно – активного сторонника дружбы с Россией и того самого общего государства, предусматриваемого Меморандумом 1997 года, а ныне делящего с Нантоем пальму первенства среди антироссийских пропагандистов Молдовы).

В своей статье «Приднестровский узел. Можно ли его развязать?» Андриевский предлагает загнать Приднестровье в единое таможенное пространство. И ни слова о преодолении причин приднестровского конфликта – разделение народа на «коренных» и «пришлых», дискриминационное языковое законодательство, разрыв с Россией, румынизация, пересмотр итогов Второй Мировой войны, чествование солдат армии Антонеску.

В ходе совместного украинско-молдавского круглого стола «Российское влияние на ситуацию в Молдове», в котором приняли участие и Андриевский, и Нантой, звучали ещё более дикие заявления.

Согласно ещё одному пропагандисту-русофобу Анатолию Царану (бывшему послу Молдовы в России, и ныне претендующему на эту должность), «Украина и Молдова должны заключить договор об особых межгосударственных отношениях и включить туда цель преодоления имперского наследия».

А украинский участник дискуссии Михаил Самусь вообще заявил, что «Украина и Молдова могут и должны поставить Приднестровье на грань выживания». В этом случае, по его словам, «никакая Россия им (приднестровцам) не поможет, и им придётся решать вопросы не с Кремлём, а с Молдовой и Украиной». Надо сказать, что эта идея встретила одобрение среди молдавских участников. Тот же Виталий Андриевский предложил «создать проблемы» для Оперативной группировки российских войск (ОГРВ), охраняющей военные склады в селе Колбасная на территории Приднестровья, в частности, препятствовать поступлению ОГРВ горюче-смазочных материалов.

При этом Андриевский грудью встал на защиту Майи Санду, которая подверглась критике со стороны украинских участников за обращение к Путину с просьбой предоставить Молдове российскую вакцину. По его словам, «если свалят Санду – это откроет пусть к власти Додону и другим ставленникам Кремля».

Штатные пропагандисты Майи Санду озвучивают то, что она по дипломатическим соображениям не решается говорить вслух. Они не скрывают свою цель полного вытеснения России из региона и подчинения Приднестровья своей воле, в том числе путём организации гуманитарной катастрофы в регионе. Они назвали и препятствие для реализации своих планов – Игорь Додон (даже лишённый президентского поста), возглавляемая им Партия социалистов и действующий состав парламента страны. Их слова, даже произнесённые в полемическом запале, следует принимать всерьёз.