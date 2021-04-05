Занимая пост премьер-министра Республики Молдова, Майя Санду заверила президента Украины, что будет способствовать экстрадиции судьи Николае Чауса, похищенного в прошлую субботу в центре Кишинева. Нынешний и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский просит принять все меры для прояснения дела о похищении украинского судьи Николая Чауса.

Нагачевский напоминает, что летом 2019 года на совместной пресс-конференции премьер-министра Майи Санду и президента Владимира Зеленского последний заявил, что «затронул вопрос об экстрадиции известного судьи Николая Чауса, подозреваемого в получении взятки в 150 тысяч долларов, и наши партнеры пообещали нам, что будут способствовать этому процессу».

Нагачевский указывает, что Молдова может быть признана виновной в ЕСПЧ по этому делу, учитывая, что подобная практика уже существовала в прошлом.

И.о. министра внутренних дел Павел Войку заявил сегодня, что по делу о похищении украинского судьи задержан человек. По словам Войку, имеется достаточно доказательств, указывающих на то, что это преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли границу с Украиной.