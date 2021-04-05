В течение 100 дней мандата Майя Санду показала, что данные ею обещания остаются голыми словами, не подкрепленные делами, заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

Петру Бурдужа отметил, что хотя Майя Санду обещала во время предвыборной кампании снизить расходы администрации президента, однако на самом деле этого не случилось.

«Обещала передать здание университету или библиотеке, потому что мы бедная страны, чтобы содержать такие помещения. Обещала отказаться от госрезиденции в Кондрице и снять забор. Что у нас есть. Были сохранены все три резиденции, включая и кондрицкую, где Майя Санду совершает прогулки в лесу, что признал и глава аппарата президента Андрей Спыну», – отметил депутат.

Социалист отметил, что в Кондрице отключили отопление посреди зимы, что привело к образованию плесени.

«Для ремонта будут нужны миллионы леев государственных денег. Это означает плохое управление публичным имуществом и средствами. Это означает быть неспособным управлять зданиями, а что говорить об управлении страной», – задается вопросом депутат – социалист.

Петру Бурдужа отметил, что численность персонала в администрации президента осталась неизменной. При всем при этом Майя Санду пыталась направить миллионы леев на покупку ковров и цветов, но под давлением общественного мнения временно отказалась от этой затеи.

Он раскритиковал и объяснение Санду относительно невыполненного обещания убрать забор у здания администрации президента.

«Якобы те, кто должен снять забор теперь занимаются закупкой вакцины анти- COVID-19. Это и смех, и грех», – сказал Бурдужа.

Еще одной ложью Майи Санду является ее обещание отказаться от личной охраны.

«Все видели, как охраняют Майю Санду сотрудники службы охраны и защиты. Это абсолютно нормально, вот только во время предвыборной кампании она говорила, что не нуждается в госохране. Вот так выглядит популизм и обман. У нас есть президент, который за 100 дней смог вызвать огромное разочарование», – заключил депутат ПСРМ.