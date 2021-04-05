Представленный Майей Санду отчёт о первых 100 днях её президентства больше похож на доклад неправительственной организации спонсорам после проведения кофе-брейков, на которые ушло 90% денег. Об этом в своём Telegram-канале пишет председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отмечает, что спустя 100 дней мандата Санду страна и люди находятся в отчаянии, сообщает aif.md.

«Как сказали коллеги-социалисты на сегодняшнем брифинге, ключёвое слово, связанное с Майей Санду, – это разочарование. Помимо того факта, что её предвыборные обещания не выполнены даже частично, ситуация в Молдове значительно ухудшилась за последние три месяца – и в здравоохранении, и в экономике. Выросли цены, внешняя помощь заблокирована. Вот почему Майя Санду не смогла представить в своем отчёте ничего солидного, ничего убедительного», – отметил Додон. Сразу после оглашения отчёта, добавил он, президент сбежала от прессы, чтобы её вдруг не спросили, каким образом бесплодные встречи или отправленные письма можно считать результативными действиями.

«Наверное, она сама понимала, как стыдно хвастаться публично такими «грандиозными» достижениями. Майя Санду уклонилась от вопросов, потому что ей просто нечего сказать после 100 дней пребывания в должности – 100 дней хаоса, нарушений Конституции, продвижения сомнительных людей на государственные посты, отсутствия правительства, десятков неудач, тысяч смертей и бегства от ответственности. И это только первые 100 дней. Мы видим, что Майя Санду стала разочарованием даже быстрее, чем мы ожидали, так же, как ей удалось нас неприятно удивить на посту премьер-министра в 2019 году, когда она не добилась никаких положительных результатов. Теперь история повторяется, но, к сожалению, более трагично для страны», – подчеркнул лидер ПСРМ. Игорь Додон также опубликовал ролик, посвящённый первым 100 дням президентства Майи Санду.