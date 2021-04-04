Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной думы по международным делам, осудил убийство в Донецке пятилетнего ребенка, случившегося в результате обстрела города вооруженными силами Украины, сообщает «Лента.ру».

Депутат отметил, что Киев ведет «братоубийственную войну», а мятежные территории обстреливаются снарядами с надписью «Детям Донбасса». «Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив в связи с погибшим ребенком, нет санкционного давления на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен», – уверен Слуцкий. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь призвал за убийство дитя исключить Украину из Совета Европы. В минувшую пятницу в результате обстрела с беспилотного аппарата в Донецке погиб ребенок 2016 года рождения.