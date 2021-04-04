В сети появилось видео, как украинский военнослужащий выстрелил себе в голову, съемку вели его сослуживцы, сообщает «Стрна».

Трагедия случилась в воинской части, расположенной вблизи фронта на востоке страны. По предварительным данным, как сам погибший, так и его боевые товарищи покуривали «травку». Двадцатилетний солдат Алексей Саенко при этом несколько раз приставлял к голове, а точнее подбородку, ствол автомата. Сослуживцы подначивали его, говорили, что ему слабо нажать на спусковой крючок. На видео сам солдат улыбается, курит, а потом – выстрел. В части в-3085 по случаю самоубийства военнослужащего идет проверка.