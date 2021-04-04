Собственный рейтинг и рейтинг партии “Действие и солидарность” – вот, что прежде всего заботит и на что опирается во всей своей деятельности Майя Санду, заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в передаче “Механизм действия” на “НТВ Молдова”.

Председатель фракции ПСРМ подчеркнул, что аналогичным образом Санду ведет себя и в отношении объявленного в стране чрезвычайного положения.

«Ее позиция такова: я посмотрю, что будет. Если будет плохо, я буду вас ругать. Если будет хорошо, я отмолчусь или присвою себе ваши заслуги. Это циничный и прагматичный политик, который принимает решения только в свою пользу», – добавил Фуркулицэ.