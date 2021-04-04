Корнелиу Фуркулицэ: Майя Санду – очень циничный политик
04 апреля
13:01 2021
Собственный рейтинг и рейтинг партии “Действие и солидарность” – вот, что прежде всего заботит и на что опирается во всей своей деятельности Майя Санду, заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в передаче “Механизм действия” на “НТВ Молдова”.
Председатель фракции ПСРМ подчеркнул, что аналогичным образом Санду ведет себя и в отношении объявленного в стране чрезвычайного положения.
«Ее позиция такова: я посмотрю, что будет. Если будет плохо, я буду вас ругать. Если будет хорошо, я отмолчусь или присвою себе ваши заслуги. Это циничный и прагматичный политик, который принимает решения только в свою пользу», – добавил Фуркулицэ.