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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: Майя Санду – очень циничный политик

Корнелиу Фуркулицэ: Майя Санду – очень циничный политик
04 апреля
13:01 2021
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Собственный рейтинг и рейтинг партии “Действие и солидарность” – вот, что прежде всего заботит и на что опирается во всей своей деятельности Майя Санду, заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в передаче “Механизм действия” на “НТВ Молдова”.

Председатель фракции ПСРМ подчеркнул, что аналогичным образом Санду ведет себя и в отношении объявленного в стране чрезвычайного положения.

«Ее позиция такова: я посмотрю, что будет. Если будет плохо, я буду вас ругать. Если будет хорошо, я отмолчусь или присвою себе ваши заслуги. Это циничный и прагматичный политик, который принимает решения только в свою пользу», – добавил Фуркулицэ.

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