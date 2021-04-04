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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 апреля 213559 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 апреля 213559 излечившихся
04 апреля
00:07 2021
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На сегодняшний день в стране 213559 человек прошли лечение и 5092 умерли от инфекции COVID-19.  

На 3 апреля в Молдове подтверждены 234394 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 9851 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19330 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4029 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 324 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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