Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 апреля 213559 излечившихся
04 апреля
00:07 2021
На сегодняшний день в стране 213559 человек прошли лечение и 5092 умерли от инфекции COVID-19.
На 3 апреля в Молдове подтверждены 234394 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 9851 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19330 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4029 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 324 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).