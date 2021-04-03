Ученые российского Национального исследовательского Белгородского государственного университета создали контактные линзы, которые пропитываются лекарственным препаратом для терапии глаукомы. Этот раствор действует дольше, чем обычные капли, потому что больше времени контактирует с поврежденным участком глаза. При этом лекарство доставляется непосредственно к больному месту.

Благодаря действию препарата показатели внутриглазного давления снижаются, восстановление тканей глаза происходит быстрее, поддерживается необходимый кислотно-щелочной баланс. Нежелательные побочные эффекты при этом сведены к минимуму.

В ближайшее время начнутся клинические испытания новой методики, сообщает bsu.edu.ru.