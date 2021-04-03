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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Созданы контактные линзы для лечения глаукомы

Созданы контактные линзы для лечения глаукомы
03 апреля
22:46 2021
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Ученые российского Национального исследовательского Белгородского государственного университета создали контактные линзы, которые пропитываются лекарственным препаратом для терапии глаукомы. Этот раствор действует дольше, чем обычные капли, потому что больше времени контактирует с поврежденным участком глаза. При этом лекарство доставляется непосредственно к больному месту.

Благодаря действию препарата показатели внутриглазного давления снижаются, восстановление тканей глаза происходит быстрее, поддерживается необходимый кислотно-щелочной баланс. Нежелательные побочные эффекты при этом сведены к минимуму.

В ближайшее время начнутся клинические испытания новой методики, сообщает bsu.edu.ru.

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