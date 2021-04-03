Ученые из Калифорнийского университета из США провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько эффективно солнечный свет способен бороться с коронавирусом. Испытание проводили на искусственной слюне в лабораторных условиях. Выяснилось, что ультрафиолетовое излучение с длиной волны, соответствующей солнечному свету, уничтожает вирусы за десять – двадцать минут. До сих пор математические модели показывали, что на это должно уйти в восемь раз больше времени. Правда, это касается полуденного солнца в летний период, тогда как зимой живучесть частиц вируса достигает нескольких дней. К слову, оказалось, что вирус гриппа А в три раза меньше чувствителен к солнечному свету.

Таким образом, пришли к выводу специалисты, естественное солнечное освещение может быть использовано в качестве эффективного дезинфектанта для непористых материалов, какими и являются биологические жидкости человека. Это очень дешевый источник обеззараживающего действия, который найдет применение в системах очистки воздуха, оставаясь безопасным для человека, сообщает «Science Alert».