Картина на библейский сюжет выдающегося французского художника XVII века, основоположника классицизма Никола Пуссена до Второй мировой войны принадлежала еврейской семье, жившей в городе Пуатье во Франции. Когда страну оккупировали фашисты, они конфисковали живописное полотно.

Искать картину начали еще в 1946 году, но о судьбе ее долго ничего не было известно. По заявлению наследников прежних владельцев полотно включили в базу данных похищенных произведений искусства. Лишь три года назад выяснилось, что картина оказалась в Италии. И вот теперь ее обнаружила итальянская полиция в антикварном магазине в городе Падуя. Семьдесят пять лет спустя шедевр живописи вернулся к законным владельцам, сообщает РИА «Новости».