Суббота, 3 апреля 2021, 23:24

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Кофе замедляет рост ребенка?

Кофе замедляет рост ребенка?
03 апреля
22:16 2021
Версия для печати

В 80-х годах прошлого века в результате ряда исследований было установлено, что те, кто часто пьет кофе, испытывают значительный риск возникновения остеопороза, поскольку кофеин усиливает выведение кальция из организма. А это ослабляет кости. Отсюда было сделано предположение: у детей, пьющих много кофе, кости будут менее крепкими, и это может затормозить их рост. 

Правда, последующие исследования не подтвердили выводы о том, что кофе способствует возникновению остеопороза. Риск возрастает, если любители кофе употребляют меньше молока, которое считается основным поставщиком кальция в организм.

Так что кофе не замедляет рост детей, считают диетологи британского Астонского университета. Но кофе им все же пить нежелательно: кофеин вызывает возбуждение нервной системы, что способно ухудшить сон и повысить кровяное давление, сообщает «Live Science».    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,010,00%
EUR21,18–0,01%
GBP24,910,00%
UAH0,650,00%
RON4,310,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 03.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд