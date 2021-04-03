В 80-х годах прошлого века в результате ряда исследований было установлено, что те, кто часто пьет кофе, испытывают значительный риск возникновения остеопороза, поскольку кофеин усиливает выведение кальция из организма. А это ослабляет кости. Отсюда было сделано предположение: у детей, пьющих много кофе, кости будут менее крепкими, и это может затормозить их рост.

Правда, последующие исследования не подтвердили выводы о том, что кофе способствует возникновению остеопороза. Риск возрастает, если любители кофе употребляют меньше молока, которое считается основным поставщиком кальция в организм.

Так что кофе не замедляет рост детей, считают диетологи британского Астонского университета. Но кофе им все же пить нежелательно: кофеин вызывает возбуждение нервной системы, что способно ухудшить сон и повысить кровяное давление, сообщает «Live Science».