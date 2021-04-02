Глава государства опубликовала доклад, в котором перечислила свои успехи за первые 100 дней работы в качестве президента Молдовы. Любопытно, что среди них числится и назначение Василе Попа главой Службы охраны и защиты.

Отметим, что Василе Попа – бывший телохранитель Влада Филата, начал охранять Санду после того, как сам Филат был арестован. Журналисты неоднократно интересовались, из каких средств оплачивается работа бодигарда, однако она заявляла, что речь идет о работе на общественных началах. Сразу после назначения на должность главы государства Санду назначила Василе Попа на высокую должность.