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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Майя Санду назвала свои успехи за 100 дней мандата

Президент Молдовы Майя Санду назвала свои успехи за 100 дней мандата
02 апреля
17:31 2021
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Глава государства опубликовала доклад, в котором перечислила свои успехи за первые 100 дней работы в качестве президента Молдовы. Любопытно, что среди них числится и назначение Василе Попа главой Службы охраны и защиты.

Отметим, что Василе Попа – бывший телохранитель Влада Филата, начал охранять Санду после того, как сам Филат был арестован. Журналисты неоднократно интересовались, из каких средств оплачивается работа бодигарда, однако она заявляла, что речь идет о работе на общественных началах. Сразу после назначения на должность главы государства Санду назначила Василе Попа на высокую должность.

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