Представители компании-оператора Nord Stream 2 AG публично объявили: в районе достройки газопровода «Северный поток-2» отмечена необычная активность военных кораблей, подводной лодки и патрульной авиации, сообщает «Военное обозрение».

В основном в зону проведения работ вторгаются польские военные суда, рыболовецкие траулеры, сверху баржирует противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi. «С учетом того, что якорные линии «Фортуны» (баржа-трубокладчик, ред.) располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования и привести к аварийному повреждению трубопровода», – говорится в пресс-релизе компании. По словам специалистов вокруг зоны проведения подобного рода работ устанавливается зона безопасности в 2,4 километра, в нее не должен заходить никто кроме тех, кто участвует в прокладке труб. В свою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши распространило сообщение, в котором говорится что «оно не ведет никакой провокационной деятельности, а выполняет плановые задачи, соблюдая международное право». В случае достройки «Северного потока-2» Польша теряет деньги, получаемые за транзит газа.