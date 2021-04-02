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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Украина приватизирует Гоголя

Украина приватизирует Гоголя
02 апреля
17:26 2021
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил, что Николай Гоголь является исключительно украинским писателем, и ничьим более, сообщает «Страна».

Об этом чиновник сообщил в социальных сетях 1 апреля, когда отмечалось 212-летие со дня рождения классика. «Даже в Украине его произведения идут в программе «зарубежки». Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском. На самом деле, Николай Васильевич принадлежал к казацкому дворянскому роду Гоголев-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных «историков» этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю. Называя, например, Тараса Шевченко российско-украинским поэтом», – возмутился министр. В ближайшее время, можно ожидать, он назовет украинскими писателями с предками-казаками, родившихся в Одессе, Исаака Эммануиловича Бабеля, Валентина Петровича Катаева, Илью Арнольдовича Фаинзильберга (Ильф), Григория Бенционовича Остера… Список можно продолжать.    

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