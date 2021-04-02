Фракцию ПДС в мунсовете Кишинева обвинили в том, что она расчитывает на деньги строительных компаний в обмен на голосование в мунсовете. Об этом социалист Динарий Кожокару заявил на заседании совета, где фракция ПДС устроила драку.

«Как мы и просили на прошлом заседании, представьте ваш прайс-лист, каждая ваша услуга сколько стоит? Сколько стоит пикетирование, один этаж, сколько квартир хотите?» – напрямую спросил Кожокару.