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Газета "Кишиневские новости"

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Советники ПДС голосуют в мунсовете Кишинева за деньги

02 апреля
17:26 2021
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Фракцию ПДС в мунсовете Кишинева обвинили в том, что она расчитывает на деньги строительных компаний в обмен на голосование в мунсовете. Об этом социалист Динарий Кожокару заявил на заседании совета, где фракция ПДС устроила драку.

«Как мы и просили на прошлом заседании, представьте ваш прайс-лист, каждая ваша услуга сколько стоит? Сколько стоит пикетирование, один этаж, сколько квартир хотите?» – напрямую спросил Кожокару.

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