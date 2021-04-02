Пятница, 2 апреля 2021, 15:50

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В московском парке откроют отель в виде Замка Дракулы

В московском парке откроют отель в виде Замка Дракулы
02 апреля
14:31 2021
Версия для печати

Необычное развлечение предлагают жителям российской столицы. В парке «Остров мечты» открывается оригинальная зона «Отель Трансильвания». Он воспроизводит замок графа Дракулы, так, как его представляют по мифам и легендам.

Чтобы попасть на экскурсию в замок, придется миновать мост над туманным рвом в сопровождении самого Дракулы. Он покажет свои владения и расскажет обо всем, что случалось в замке. 

После экскурсии на память можно будет купить сувенир в магазинчике «Сокровища Трансильвании», а голод утолить в двух заведениях общепита – «Таверна страхов» и «Укус вампира». По словам организаторов, они не собирались создавать ужастик, а хотели устроить комедийную страшилку не только для взрослых, но и для детей, сообщает moskvichmag.ru.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,01–0,13%
EUR21,21–0,13%
GBP24,92–0,10%
UAH0,65–0,13%
RON4,32–0,13%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 02.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд