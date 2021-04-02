Необычное развлечение предлагают жителям российской столицы. В парке «Остров мечты» открывается оригинальная зона «Отель Трансильвания». Он воспроизводит замок графа Дракулы, так, как его представляют по мифам и легендам.

Чтобы попасть на экскурсию в замок, придется миновать мост над туманным рвом в сопровождении самого Дракулы. Он покажет свои владения и расскажет обо всем, что случалось в замке.

После экскурсии на память можно будет купить сувенир в магазинчике «Сокровища Трансильвании», а голод утолить в двух заведениях общепита – «Таверна страхов» и «Укус вампира». По словам организаторов, они не собирались создавать ужастик, а хотели устроить комедийную страшилку не только для взрослых, но и для детей, сообщает moskvichmag.ru.