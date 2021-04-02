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Газета "Кишиневские новости"

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Предвыборная кампания в Гагаузии останавливается до 30 мая 2021 г.

02 апреля
13:41 2021
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Такое постановление приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Гагаузии в связи с введением режима чрезвычайного положения в Республике Молдова на 60 дней и в ответ на заявление председателя НСГ о разъяснении процедуры проведения выборов, назначенных на 16 мая, передает gagauzia.md.

Постановление КЧС предусматривает, что ЦИК Гагаузии продолжит проведение избирательной кампании по истечению срока объявленного чрезвычайного положения.

Центральной избирательной комиссии также необходимо определить день голосования по выборам в НСГ с учетом времени начатой избирательной кампании и времени, необходимого для ее завершения с соблюдением равных прав для всех конкурентов на выборах.

Члены избирательной комиссии также должны привести в соответствие календарный план и другие нормативные акты в соответствие с постановлением КЧС.

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