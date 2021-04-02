Швейцарские инженеры разработали аппарат, предназначенный для дезинфекции салонов самолетов. Устройство действует с помощью ультрафиолета, примерно так, как это происходит в лечебных учреждениях, где такой принцип дезинфекции используют уже полвека.

Форма робота напоминает распятие. Он способен самостоятельно двигаться по проходу между креслами салона самолета, при этом излучение последовательно попадает на все поверхности. На полную обработку узкофюзеляжного лайнера требуется всего тринадцать минут, в случае более крупных самолетов время дезинфекции увеличивается.

Главное преимущество в том, что в ходе работы устройства исключен любой контакт с человеком. По окончании обработки робот останавливается автоматически. А поскольку никакие химические вещества в ходе дезинфекции не используются, их следов не остается ни на креслах, ни на обшивке салона, так что пассажиры могут быть спокойны.

Сейчас разработка испытывается на самолетах швейцарской чартерной авиакомпании. Авиаперевозчик надеется, что внедрение устройства в повседневную практику повысит безопасность полетов в период пандемии и увеличит пассажиропоток, сообщает «МИР 24».