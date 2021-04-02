Если бы в Республике Молдова сейчас было полномочное правительство, в чрезвычайном положении не возникло бы необходимости, считает председатель ПСРМ Игорь Додон. Однако президент Майя Санду блокирует назначение правительства, поэтому, утверждает лидер социалистов, нужно было наделить Комиссию по чрезвычайным ситуациям и правительство дополнительными полномочиями, чтобы преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19.

«Я категорически против полного локдауна. Определенные ограничения есть и будут, но нельзя запереть людей по домам и закрыть предприятия. Это обрушит национальную экономику. А во время чрезвычайного положения правительство, напротив, может поддержать людей. И это нужно сделать сейчас», – сказал Додон.