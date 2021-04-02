Додон: Во время ЧП правительство может поддержать людей
Председатель ПСРМ провел свой еженедельный прямой эфир, где, как всегда, ответил на самые важные вопросы, беспокоящие граждан страны.
О введении чрезвычайного положения экс-президент заявил, что в нем не было бы необходимости, если бы Майя Санду не блокировала бы назначение правительства. А в сложившейся ситуации для преодоления кризиса, связанного с пандемией, было просто необходимо наделить Комиссию по чрезвычайным ситуациям и правительство дополнительными полномочиями.
– Я категорически против полного локдауна. Определенные ограничения есть и будут, но нельзя запереть людей по домам и закрыть предприятия. Это обрушит национальную экономику. А во время чрезвычайного положения правительство, напротив, может поддержать людей. И это нужно сделать сейчас – заявил в прямом эфире Игорь Додон.