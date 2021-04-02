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Газета "Кишиневские новости"

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Предвыборная кампания в Народное собрание Гагаузии приостанавливается

Предвыборная кампания в Народное собрание Гагаузии приостанавливается
02 апреля
10:46 2021
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Такое решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям в Гагаузии. Связано это с введением режима чрезвычайного положения в Республике Молдова сроком на 60 дней – с 1 апреля по 30 мая.

Центризбиркому необходимо определить дату голосования по выборам в НСГ с учетом времени начатой избирательной кампании и времени, необходимого для ее завершения с соблюдением равных прав для всех конкурентов на выборах. А также в связи с новыми обстоятельствами привести календарный план и другие нормативные акты в соответствие с постановлением КЧС.

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