Верховный главнокомандующий, президент страны Майя Санду, обвинена в искажении реальности. Согласно сообщению для прессы министерства обороны, 48 лиц, вакцинированных в период 29-30 марта, являются медработниками подразделений Национальной армии, которые не были включены в категорию «персонал медико-санитарных учреждений» электронного реестра вакцинации от COVID-19. Таким образом, эти специалисты были включены в категорию «другой контингент», что спровоцировало неверную интерпретацию.

Реакция министерства последовала после того, как Майя Санду заявила на одном из телеканалов о том, что почти 700 человек, привившихся «Pfizer», входят в категорию «родственники», а 48 из них иммунизированы в Диагностическом центре Национальной армии.

Между тем, в СМИ неоднократно сообщали о том, что представители партии Санду ПДС в Кантемире вакцинировались без очереди. Речь идет о высокопоставленных активистах политформирования – Георге Блэнару и Татьяне Чекир.