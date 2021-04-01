Пятница, 2 апреля 2021, 06:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Минобороны опровергло заявление Санду о вакцинации вне очереди

01 апреля
21:36 2021
Версия для печати

Верховный главнокомандующий, президент страны Майя Санду, обвинена в искажении реальности. Согласно сообщению для прессы министерства обороны, 48 лиц, вакцинированных в период 29-30 марта, являются медработниками подразделений Национальной армии, которые не были включены в категорию «персонал медико-санитарных учреждений» электронного реестра вакцинации от COVID-19. Таким образом, эти специалисты были включены в категорию «другой контингент», что спровоцировало неверную интерпретацию.

Реакция министерства последовала после того, как Майя Санду заявила на одном из телеканалов о том, что почти 700 человек, привившихся «Pfizer», входят в категорию «родственники», а 48 из них иммунизированы в Диагностическом центре Национальной армии.

Между тем, в СМИ неоднократно сообщали о том, что представители партии Санду ПДС в Кантемире вакцинировались без очереди. Речь идет о высокопоставленных активистах политформирования – Георге Блэнару и Татьяне Чекир.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,01–0,13%
EUR21,20–0,19%
GBP24,92–0,13%
UAH0,65–0,13%
RON4,32–0,17%
RUB0,24–0,15%

Курсы валют в MDL на 02.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд