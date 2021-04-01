В рамках двухдневной рабочей поездки в Москву председатель ПСРМ Игорь Додон провёл встречу с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. На состоявшейся встрече обсуждался весь спектр двусторонних отношений, включая такие актуальные практические вопросы, как продление режима беспошлинного экспорта некоторых категорий молдавской агропромышленной продукции на российский рынок. Собеседники говорили также о продолжении гуманитарного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

Отдельным вопросом дискуссии лидера социалистов с Дмитрием Козаком стала борьба с пандемией. Игорь Додон поблагодарил российскую сторону за неоценимую помощь, которая была оказана Молдове в течение всего этого года, а именно: безвозмездная поставка медицинского оборудования, защитных масок, халатов, дезинфицирующих средств и других расходных материалов.

«По итогам нашей беседы с замглавы Кремлевской администрации, я рад проинформировать жителей Молдовы о том, что российское руководство решило откликнуться на запрос, который был направлен несколько недель назад председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, а также на мои просьбы, озвученные еще на посту президента РМ.

Руководство Российской Федерации приняло решение предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины Sputnik-V в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тыс. доз для приднестровского региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинёв в ближайшие дни.

Кроме того, я проинформировал российских партнёров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины Sputnik-V в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством Республики Молдова», – сообщил по итогам прошедших встреч Игорь Додон.