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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове запретили отключение потребителей от электроэнергии

01 апреля
21:26 2021
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ запретила поставщикам коммунальных услуг отключать потребителей в случае задержки оплаты счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду. Об этом объявил и.о. премьера Аурелиу Чокой.  Исключения, отметил он, составляют ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, или грозящие порчей собственности. Стоит отметить, что ранее с данной инициативой в парламенте выступила фракция ПСРМ. Социалисты также призвали наказывать поставщиков, которые не будут соблюдать это решение.

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