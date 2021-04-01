Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ запретила поставщикам коммунальных услуг отключать потребителей в случае задержки оплаты счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду. Об этом объявил и.о. премьера Аурелиу Чокой. Исключения, отметил он, составляют ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, или грозящие порчей собственности. Стоит отметить, что ранее с данной инициативой в парламенте выступила фракция ПСРМ. Социалисты также призвали наказывать поставщиков, которые не будут соблюдать это решение.