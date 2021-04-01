ПСРМ не поддерживает предложения некоторых политиков о полном прекращении экономической деятельности. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале председателя ПСРМ Игоря Додона.

«Прошу Правительство, Комиссию по чрезвычайным ситуациям разработать комплекс мер по поддержке граждан и экономических агентов (прекращение контроля со стороны государственных органов, поддержка работников, а также экономических агентов)», – сообщил Додон.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня в Молдове введено чрезвычайное положение, и, соответственно, у правительства есть возможность осуществить конкретные действия, в том числе по борьбе с пандемией COVID-19.