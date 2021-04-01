На сегодняшний день в стране 209907 человек прошли лечение и 5003 умерли от инфекции COVID-19.

На 1 апреля в Молдове подтверждены 231756 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10411 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20228 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4103 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 320 в крайне тяжелом состоянии (689 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).