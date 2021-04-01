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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 апреля 209907 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 апреля 209907 излечившихся
01 апреля
20:46 2021
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На сегодняшний день в стране 209907 человек прошли лечение и 5003 умерли от инфекции COVID-19.  

На 1 апреля в Молдове подтверждены 231756 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10411 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20228 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4103 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 320 в крайне тяжелом состоянии (689 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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