Таково впечатляющее состояние Думитру Алайбы – депутата от ПДС, ставшего в прошлом году лидером по прогулам парламентских заседаний. Прошлогодний заработок депутата составил почти 2 миллиона леев.

Алайба демонстрировал всем, что приезжает в парламент на велосипеде, при этом получал 250 леев ежедневно на транспортные расходы. Сумма, указанная в декларации о доходах за 2020 г., на транспорт составила 66 тысяч леев. Народный избранник указал в декларации также ежемесячный доход в сумме 37 тысяч леев, доход в 4500 евро от сдачи в аренду квартиры в Таллине и еще 50500 евро – от продажи объекта недвижимости.

Доход супруги депутата составил 7736 евро (155 тысяч леев) – пособие по уходу за ребенком, и гонорар в 6076.23 евро от компании, которой владеет совместно с мужем в Эстонии.

Семья депутата владеет 8 банковскими счетами, три из которых открыты на имя самого Думитру Алайбы. Он также является собственником двух компаний (одна зарегистрирована в Эстонии). В 2012 году парламентарий приобрел автомобиль Volvo S 60. Депутат владеет также земельным участком, оцененным в 30 тыс. евро, тремя квартирами и жилым домом. Самая большая квартира, метражом в 114 кв.м, была приобретена за 92 тысячи евро (почти 2 млн. леев) в 2020 году.

Кредит в сумме 845 тысяч леев был взят депутатом в молдавском банке в 2020 году. Есть также и задолженность в 45 тысяч евро перед эстонским финансовым учреждением.

Алайба является учредителем Центра политик и структурных реформ, который финансируется большей частью за счет средств Фонда Сороса.