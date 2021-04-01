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Газета "Кишиневские новости"

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Байден все украинские деньги тратил на наркотики и алкоголь

01 апреля
16:21 2021
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Сын американского президента Хантер Байден подготовил автобиографическую книгу «Прекрасные вещи», которая поступит в продажу 6 апреля, сообщает ТАСС.

Выдержки из откровений президентского отпрыска появились в The Washington Post. Младший Байден пишет, что если бы вернулся во времени назад, то ни за что не стал бы работать в правлении украинской компании Burisma. По его словам, все полученные деньги он тратил на наркотики и алкоголь. Если учесть, что ему платили под 50 тысяч долларов в месяц, то «гулял» Байден с размахом. «Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь», – рассказал Байден. Он устроился в украинскую Burisma, когда его отец был вице-президентом США в администрации Барака Обамы. Джо Байден непосредственно курировал политику Вашингтона в отношении Киева.   

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