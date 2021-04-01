Белорусский премьер-министр Роман Головченко прокомментировал решение Александра Лукашенко о введении контрсанкций в отношении некоторых юридических и физических лиц из Евросоюза, сообщает TUT.BY.

«Мы в этом плане будем гораздо более чистоплотными. К сожалению, так называемые западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь, кто под нее попадет, оказывая таким образом давление на страну. Мы будем действовать очень точечно. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении Республики Беларусь», – заявил премьер во время посещения Мозырского НПЗ. Всего в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций в отношении белорусских политиков и нескольких компаний. Под них попал и сам Александр Лукашенко, он не может посетить ни одну страну, входящую в Евросоюз, а если там будут обнаружены его активы, то они будут заморожены. Белорусский президент долго тянул с ответом, персональные санкции против него были приняты 6 ноября 2020 года.