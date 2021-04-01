Блогер Алексей Навальный, отбывающий срок за мошенничество в колонии во Владимирской области, объявил голодовку, сообщает Би-Би-Си.

Он жалуется на ухудшение здоровья, при этом сиделец утверждает, что к нему не допускают ни врача, ни адвоката. Об этом он регулярно сообщает своим сторонникам в социальных сетях. «Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку», – написал Навальный. Также он сообщил, что его пытают путем лишения сна – будят за ночь по восемь раз. На это в Федеральной службе исполнения наказаний по Владимирской области ответили: «В ночное время, в соответствии с требованиями законодательства, сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных».